الجيدو: إيطاليا تفوز بأول ميدالية ذهبية في جائزة تل أبيب الكبرى

قاعة أرينا شلومو كانت مسرحا لفعاليات اليوم الثاني من جائزة تل أبيب الكبرى للجيدو التي عرفت حضورا جماهيريا كبيرا.

الإيطالية ماريا سونتراتشيو هي من منحت أول ميدالية لبلدها، حيث كانت أفضل رياضة بعدما أطاحت بصاحبة الأرض إينبال شيميش في وزن أقل من 63 كيلوغراما عن طريق حركة سومي – غايشي. رئيس الاتحاد الدولي للعبة ماريوس فيزر هو من قلدها الميدالية.

سونتراتشو قالت عن هذا الفوز: "لقد كان هذا اليوم مميزًا. لقد جئت إلى هنا من أجل الفوز. منذ أسبوعين فقدت عمي، لكنني لم أستطع البقاء مع عائلتي لأنني كنت أحضر لهذه المنافسة، لذلك هذا هو الوقت المناسب لتذكر هذه اللحظات الرائعة التي تعتبر خاصة بالنسبة لي".

وعلى الطرف الآخر، رجل هذا اليوم كان بدون منازع الإسرائيلي ساجي موكي. تشجيعات الجمهور الكبيرة والمتواصلة لعبت دورا في فوزه في النهائي الذي جمعه بالبلغاري إيفايلو إيفانوف في فئة أقل من 81 كيلوغراما. موكي بعدما سجل حركة سود- تسوري- كومي –غوشي، نجح بعد ذلك في توقيع آيبون والفوز على خصم قوي سبق له إحراز العديد من الذهبيات خلال جولات البطولة العالمية. فوز صاحب الأرض عكس سيطرته الكبيرة خلال جميع المنازلات التصفوية التي خاضها.

ساجي موكي قال: "شعور الفوز بهذه المسابقة هنا في إسرائيل لا يوصف، أنا سعيد جدا لأنني أظهرت إمكانياتي هنا ولم أخيب آمال هذه الجماهير العريضة التي كانت تشجعني وكذا عائلتي التي كانت بدورها حاضرة هنا. الضغط الكبير بسبب عامل الأرض لم يمنعني من الظهور بمستوى قوي لإرضاء الجميع".

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وفي وزن أقل من 70 كيلوغراما، الحظ حالف السويدية آنا بيرنهولم، حيث حصدت الميدالية الأكثر لمعانا على حساب الإيطالية أليس بيلاندي التي كانت تطمح لإضافة ميدالية ثانية لبلدها، ويعد هذا الانتصار هو الثاني لها في مثل هذا النوع من المسابقات.

من جانبه أحدث البلغاري فادزيم سوكا المفاجأة في وزن أقل من 73 كيلوغراما عقب هزيمته للإيطالي إيسبوسيتو واحرازه لمعدن الذهب لأول مرة في مسابقات البطولة العالمية.

فيما كانت حركة أوسوتو التي قام بها البلجيكي سامي شوشي أفضل حركة خلال هذا اليوم. البلجيكي سبق له القيام بها للإطاحة بخصمه في جائزة كانكون الكبرى نهاية العام الماضي.