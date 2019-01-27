البشير من القاهرة: ثمة محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان

البشير لا يريد ربيعا سودانيا في بلاده.

في تعليق على الاحتجاجات التي تشهدها مختلف المدن السودانية منذ أسابيع، قال الرئيس عمر البشير الأحد إن هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان.

مقاربة البشير الذي يحكم البلاد منذ نحو ثلاثة عقود تأتي على وقع مظاهرات شبه يومية يشارك فيها طلاب ونشطاء وغيرهم في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول، للمطالبة بوضع حد للمتاعب الاقتصادية التي يعيشها الشعب السوداني.

وقال البشير للصحفيين في كلمة عقب محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة "هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة، وفيما يخص السودان.. الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندعي عدم وجود مشكلة".

وأضاف "هناك محاولات لاستنساخ قضية الربيع العربي في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي" للانتفاضات التي أطاحت بعدة زعماء عرب عام 2011.

البشير يشيد بدعم القاهرة للخرطوم

وأشاد البشير بزيارة قام بها وفد مصري رفيع المستوى للخرطوم في بداية الأزمة ووصفها بأنها "كانت رسالة للشعب السوداني وآخرين... ودعما لاستقرار السودان".

وقد خلفت الاحتجاجات حتى الآن نحو 30 قتيلا بينهم اثنان من أفراد الأمن بحسب التقديرات الرسمية.

وتتهم السلطات السودانية "مندسّين" وعملاء للخارج بالوقوف وراء الاضطرابات، وقالت إنها تتخذ خطوات لحل الأزمة الاقتصادية في بلد في بلد كان يعرف بأنه سلة الغذاء العربي.