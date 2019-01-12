هدف صلاح من ركلة جزاء يبقي ليفربول في صدارة دوري انجلترا

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مستضيفه برايتون بهدف بصفر بعد ركلة جزاء وسع بها الفارق مع ملاحقه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى سبع نقاط. ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه الذي يستضيف ولفرهامبتون واندرارز الاثنين.

وقدم ليفربول أداء متواضعا عقب خسارته بهدفين لهدف على ملعب سيتي في المباراة الأخيرة بالدوري قبل أن يخسر أمام ولفرهامبتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بالنتيجة ذاتها.

وبعد شوط أول متواضع أظهر صلاح موهبته مجددا ليحرز هدف الفوز من ركلة جزاء بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عقب عرقلة باسكال غروس له بعد أداء أنيق للدولي المصري داخل منطقة الجزاء.

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وأهدر شيردان شاكيري، الذي بدأ المباراة في الناحية اليمنى أثناء اللعب بطريقة 4-2-3-1، أفضل فرصة لليفربول في الشوط الأول عندما أطاح بالكرة خارج المرمى من مدى قريب بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد.

واندفع برايتون للهجوم قرب النهاية بينما اقترب ليفربول من هز الشباك مجددا مرتين حيث تصدى الحارس ديفيد بوتون لمحاولتين من روبرتو فيرمينو وصلاح.