شاهد: آلاف سيارات التاكسي تغلق شوارع مدريد بسبب الاضراب

يواصل الألاف من سائقى سيارات الأجرة والحافلات العامة والصغيرة في العاصمة الإسبانية مدريد إضرابهم المفتوح ضد أنشطة النقل غير المرخصة بما فيها خدمة "أوبر" و "كابيفاي"، وينظم اتحاد مشغلى النقل المرخصين في البلاد هذا الحراك .

وقام المتظاهرون بإقفال "The Paseo de la Castellana" والتي تعد إحدى أهم الطرق الرئيسية في مدريد، مطالبين بضرورة حصول وسائل النقل التى تستخدم التطبيقات التكنولوجية على ترخيص إذا ما أرادت ممارسة أنشطتها فى البلاد.

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ويشكو سائقو سيارات الأجرة في إسبانيا من منافسة غير عادلة من الشركات الأخرى "مثل أوبر وكابيفاي"نظرا لأنها لا تسدد ضرائب.