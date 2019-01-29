الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والفيفا يطالبان تايلاند بالإفراج عن اللاعب البحريني حكيم العريبي

دعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأول مرة حكومة تايلاند لإطلاق سراح اللاعب البحريني حكيم العريبي الذي اعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب حكم بالسجن صدر عليه في بلده. كما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا يدعو السلطات في تايلاند والبحرين للعمل على ضمان عودة العريبي "سالما وبشكل عاجل إلى أستراليا".

واعتقل العريبي، الذي يقيم ويلعب في أستراليا، في نوفمبر/ تشرين الثاني في بانكوك بناء على إشعار أصدرته الشرطة الدولية (الانتربول) استجابة لطلب من البحرين.

وخطاب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الموجه إلى رئيس وزراء تايلاند يتسم بأهمية خاصة إذ أن الاتحاد، الذي تعرض للهجوم بسبب سكوته عن الأمر، يرأسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

وكان العريبي من المنتقدين للشيخ سلمان، أحد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين وابن عم الملك، عندما ترشح لخوض الانتخابات على رئاسة الفيفا عام 2015.

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وقال الاتحاد الاسيوي السبت إنه تم إعفاء الشيخ سلمان من كل المسائل المتعلقة بغرب آسيا قبل 18 شهرا "لضمان عدم تضارب المصالح" وإن برافول باتل نائب الرئيس سيتابع قضية العريبي.

وكتب باتل لرئيس وزراء تايلاند برايوث تشان-أوتشا يقول "أطالب سيادتكم بفائق الاحترام باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عودة السيد العريبي سالما إلى استراليا، حيث حصل على وضع لاجئ، في أقرب فرصة ممكنة".

وكانت وزارة الخارجية التايلاندية قالت في وقت سابق إن القضاء سيفصل في القضية.

وأدين العريبي الذي يحظى بوضع لاجئ في أستراليا وأحد المنتقدين بشدة لحكومة البحرين بإتلاف مركز للشرطة عام 2014 وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام غيابيا. لكن العريبي ينفي ارتكاب أي مخالفات.