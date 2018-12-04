شاهد: رياضي بحريني معارض محتجز في تايلاند يناشد إعادته لأستراليا

وكان حكيم قد اعتقل في مطار بانكوك الثلاثاء 27 نوفمبر، وبقي محتجز فيه حتى الآن.

تطالب منظمات حقوقية السلطات التايلاندية بعدم ترحيل حكيم علي محمد علي العريب، إلى البحرين ، حيث يواجه عقوبة السجن، بسبب ما وصفه مؤيدوه بالأسباب السياسية.

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين قالت إن حكيم حصل على حق اللجوء والتوطين في مدينة ملبورن الأسترالية العام الماضي، لكنه ليس مواطنا أستراليا.

وأستراليا يمكنها أن تطلب التواصل مع مواطنيها المعتقلين في الخارج.

ويلعب العريب لصالح نادي باسكو فالي في ملبورن، وكان قد انتقد علنا العائلة المالكة في البحرين.

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معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، أكد أن حكيم احتجز بناء على اخطار من الإنتربول، بناء على طلب من البحرين، حيث تقول إنه مطلوب، وإن عليه أحكاما غيابية لمدة 10 سنوات، بحكم صادر في العام 2014، بتهمة تخريب مركز للشرطة، وهو ما ينفيه العريب.

ويؤكد العريب أنه كان في الملعب في مباراة عرضت مباشرة على الهواء أثناء وقوع الجريمة.

وبحسب المعهد فإن حكيم تعرض للتعذيب بعد اعتقاله في العام 2012، وهرب بعدها إلى أستراليا في العام 2014.

وفي مقطع الفيديو يناشد حكيم أستراليا لاعادته إلى أستراليا، بسبب ما وصفه بالوضع الخطر على حياته، وعرض حكيم في تسجيل الفيديو للمكان الذي احتجز فيه.