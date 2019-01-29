مدير الأمن والمخابرات السوداني يأمر بالإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات

قالت وزارة الإعلام السودانية يوم الثلاثاء إن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

جاء الإعلان بعدما قال نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إن صالح عبد الله محمد صالح مدير الأمن والمخابرات زار سجنا في الخرطوم وقال إنه سيتم إطلاق سراح المحتجين المعتقلين.

وخرج السودانيون في مظاهرات في عدد من المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم ضمن سلسلة احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت الشهر الماضي، عندما زادت الحكومة سعر الخبز ثلاث مرات، حيث بدأ الناس في العاصمة، ثم امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى.

واتسع نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة، ليشمل أنحاء متفرقة بالسودان منذ يوم 19 ديسمبر كانون الأول، ويطالب كثير من السودانيين بنهاية حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

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