شاهد: سبايدر مان يتسلق برجا من 47 طابقا في الفلبين

المغامر ألان روبيرت والمعروف بسبايدر مان الفرنسي، تسلق يوم الثلاثاء، برج GT في مانيلا بالفلبين، والمكون من 47 طابقا.

فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تفاعل الناس المتواجدين في البرج أثناء مروره عند نوافذهم.

رويترز

روبيرت والبالغ من العمر 56 سنة، حصل على لقبه بعد تسلقه برج سيرز، والمعروف اليوم ببرج ويليس، في شيكاغو في العام 1999.

هذه الهواية بدأت معه منذ كان في الحادية عشر من عمره، ليتسلق حتى الآن 150 برجا، بما فيها برجل خليفة في دبي، أطول برج في العالم، وبرج إيفل، وبيت سيدني للأوبرا.

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