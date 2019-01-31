تعرف على حكم المباراة النهائية لكأس آسيا 2019 بين العنابي والساموراي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكما من أوزباكستان، رفشان إيرماتوف، ليدير نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان يوم الجمعة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان اليوم الخميس إن إيرماتوف البالغ عمره 41 عاما يعد على نطاق واسع من أفضل حكام العالم وسيدير المباراة النهائية لهذه المسابقة القارية للمرة الثانية.

وأضاف أن إيرماتوف، الذي أدار نهائي كأس آسيا 2011 بين اليابان وأستراليا في قطر، يملك الرقم القياسي في قيادة 11 مباراة في نهائيات كأس العالم منذ ظهوره الأول في 2010.

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وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي خمس مرات كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا خمس مرات خلال مسيرته الرائعة.

وأدار الحكم الأوزبكي مباراة قطر في دور الثمانية عندما فازت 1-صفر على كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي.

كما كان الحكم الأوزبكي حاضرا في فوز اليابان 1-صفر على السعودية في دور الستة عشر في 21 يناير كانون الثاني الجاري.

وتقام المباراة النهائية في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وتحلم قطر بإحراز اللقب لأول مرة بينما تتطلع اليابان إلى تعزيز رقمها القياسي والتتويج للمرة الخامسة.

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