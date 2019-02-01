داعية مقيم في النرويج يرفض ترحيله إلى إيطاليا لمحاكمته

قال ممثل الدفاع عن داعية مقيم في النرويج ويشتبه في أنه يجند مقاتلين في العراق إن موكله يرفض السفر لإيطاليا حيث يواجه محاكمة.

وقال برينيار ميلينغ اليوم الجمعة إنه والملا كريكار يخشيان أن تعتبره إيطاليا "بلا وطن" و"ترحله بعد المحاكمة" التي ستبدأ الاثنين في بولزانو، شمالي إيطاليا.

وطالب ميلينغ بضمانات من إيطاليا والنرويج بإمكانية عودة كريكار للدولة الاسكندنافية.

ويزعم ممثلو الادعاء الإيطاليين أن كريكار المولود باسم نجم الدين فراج أحمد كان وراء شبكة "راوتي شاكس" الأوروبية التي تهدف إلى الإطاحة بحكومة إقليم كردستان العراق بالقوة.

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وينفي كريكار تلك المزاعم وقاوم في السابق طلب ترحيله لإيطاليا.

كان كريكار اللاجئ من كردستان العراق أدين عدة مرات في النرويج في اتهامات منها تهديد رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ