"بريسكت" يتربص بعشّاق الحلويات الألمانية في بريطانيا

الشوكولا، النوغا، سكاكر الجيلاتين، سكاكر عرق السوس، هذه بعضٌ من المنتجات الألمانية التي سيفتقدها البريطانيون من عشّاق الحلويات الألمانية، بعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي والمقررة في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس القادم.

ويخشى الألمان، من أن تُصاب تجارة الحلويات مع بريطانيا بالضرر إثر خروجها من التكتل، ذلك أن هناك خشية حقيقة، من أن تبقى المنتجات في الجمارك مدّة طويلة، ما سيؤدي إلى وجود خلل بين العرض والطلب، ما يعني أن هناك إمكانية للتلاعب بسعر تلك المنتجات.

وحينما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تكون حينها قادرة على الاستفادة من التجارة الحرة مع الدول الأوروبية السبع والعشرين التي يتشكّل منها التكتل الأوروبي بعد "بريكست".

وتصدّر ألمانيا إلى المملكة المتحدة حلويات بقيمة 800 مليون يورو (919 مليون دولار) سنويا، وترتبط حوالي ثلاثة آلاف وظيفة في ألمانيا بهذه الصادرات، ما يجعل بريطانيا ثاني أهم مستورد للحلويات الألمانية بعد فرنسا.

وإذا ما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تعود قادرة على الاستفادة من التجارة الحرة مع الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل.

للمزيد في "يورونيوز":