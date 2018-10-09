رئيس الاتحاد الصناعي الألماني - "بريكست": خروج بريطانيا دون اتفاق "كارثة للطرفين"

حذر رئيس الاتحاد الصناعي الألماني، الأربعاء، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية سيكون "كارثة" لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال يواخيم لانغ، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، إنه ينبغي على المفاوضين التركيز على إيجاد حلول وسط في أسرع وقت ممكن.
"كارثة"
وأضاف: "إن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق حول الخروج والانتقال، وبدون توضيح للعلاقات المستقبلية مازال ممكنا، وهذا وضع مثير للقلق قبل بضعة أيام من قمة الاتحاد الاوربى الهامة بالفعل".
كما اعتبر أن هذ قد يشكل "كارثة" إذا وصل الطرفان إلى تاريخ 29 آذار/مارس القادم دون التوصل إلى اتفاق.
وتعقد قمة رئيسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 17/18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مع اجتماع مبدئي أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني، إذا كان لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.
عقبة الحدود الإيرلندية
وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في ضمان عدم وجود مراكز جمركية أو نقاط تفتيش حدودية على طول الحدود بين إيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة، وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ويقول الجانبان أنه يجب الإبقاء على الحدود مفتوحة، دون الاتفاق على كيفية تحقيق ذلك.
وزاد المأزق الحدودي الإيرلندي المخاوف من أن تجد بريطانيا نفسها خارج الكتلة دون التوصل لاتفاق.
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كما قال لانغ إنه "من الأهمية بمكان بالنسبة للصناعة الألمانية أن تجد بروكسل ولندن بسرعة اتفاقا بشأن شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة، وبحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على أبعد تقدير".