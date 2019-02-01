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قطر تهزم اليابان 3-1 وتحرز لقب كأس آسيا لأول مرة

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
علي العفيف والمعز علي من الفريق القطري بعد فوزها بلقب بطل آسيا للمرة الأولى
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رويترز
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فازت قطر 3-1 على اليابان، البطلة أربع مرات، في نهائي كأس آسيا لكرة القدم باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي اليوم الجمعة لتحرز اللقب القاري لأول مرة في تاريخها.

ولم تتجاوز قطر دور الثمانية في هذه البطولة قبل نسخة هذا العام لكنها فازت في كل مبارياتها في الإمارات.

وتقدمت قطر بهدفين عن طريق المعز علي في الدقيقة 12 من ركلة خلفية مزدوجة رائعة وعبد العزيز حاتم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

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الفريق القطري يحتفل لفوزه بلقب بطل آسيا للمرة الأولىرويترز

وحطم علي (22 عاما) الرقم القياسي للإيراني علي دائي في 1996 ليصبح أفضل هداف في نسخة واحدة للبطولة برصيد تسعة أهداف.

وقلص تاكومي مينامينو الفارق للمنتخب الياباني في الدقيقة 69 وهو أول هدف يهز شباك قطر في هذه النسخة.

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تاكومي مينامينو يحرز هدف اليابان الأول والوحيدرويترز

وأضاف أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 83 احتسبها الحكم رافشان إيرماتوف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد بعد أن لمس قائد اليابان مايا يوشيدا الكرة بيده أثناء ركلة ركنية.

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