رومانيا.. كاميرا "يورونيوز" تلتقط صوراً للفساد وأخرى لمكافحيه

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خمسةٌ وستون شخصاً قضوا في الحريق الهائل الذي التهم مطعم "كوليكتيف" وسط العاصمة الرومانية، بوخارست"، في العام 2015، هذا الملهى الذي كان حصل على رخصة الافتتاح من غير أن تتوفر فيه عوامل وعناصر الأمان التي من المتوجّب توفّرها لهكذا منشأة قبل منح رخصة الافتتاح والعمل. تقول موفدة "يورونيوز" إلى بوخارست أنّا لازارو: في تلك الليلة قُتل صديقٌ للشاب فورين باديتا الذي وجد أن ما حصل كان واحدة من نتائج الفساد المستشري في بلاده، وقرر حينها أن الوقت قد حان لمواجهة هذا الفساد الذي أوجد واقعاً رديئاً باتت الحياة معه في البلاد مستحيلة أو تكاد.

أنشأ فلورين مجموعة من الأصدقاء والمعارف، الذين التقوا تحت قبّة "محاربة الفساد"، يقول فلورين لأنّا لازارو: أردنا أن نكوّن مجموعة من الناس الغيوريين على مصلحة مجتمعهم وبلادهم، وبالفعل بدأنا العمل باتجاه نشر الوعي بين الناس وحثّهم على تبني الفكّر النقدي والبنّاء، وتمكينهم من امتلاك أدوات وآليات التعبير وصولاً إلى إشاعة فكر التغيير. مجموعة فلورين، انخرطت في الأنشطة المدنية ونزلت إلى الشوارع والتقت مع الناس، وشاركت في المظاهرات والفعاليات المنددة بالفساد والفاسدين والداعية إلى بسط نفوذ القانون على الجميع وتوطيد دعائم الشفافية والمحاسبة في مؤسسات الدولة. وبموازاة الفعاليات الشعبية المناهضة للفساد، أحزابُ المعارضة أيضاً شقّت طريقها في الاتجاه ذاته، يقول زعيم حزب الوحدة لإنقاذ رومانيا، دان بارنا لموفدة "يورونيوز": تمت سرقة عامين من مستقبل رومانيا، تلك المدّة التي لم يكن العمل يجري حينها نحو مصبّ تدعيم البنى التحتية، فلم يكن العملُ من أجل بناء المستشفيات والمدارس والجامعات، أو إقامةِ المؤسسات التي من شأنها أن توجد المناخَ المناسب للشباب لدعمهم والإرتقاء بإمكاناتهم وتوطيد علاقتهم ببلادهم واستثمار طاقاتهم، بدل كل ذلك، كانت الجهود تُهدر على صفيح مسألة ليفيو دراغان القضائية.