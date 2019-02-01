فريق تحقيق من الأمم المتحدة يستمع لتسجيلات مقتل السعودي جمال خاشقجي

أعلن مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد، سوف تستمع إلى تسجيلات صوتية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إطار تحقيق.

التقت كالامارد وفريقها يوم الثلاثاء المستشار ياسين أقطاي وهو صديق خاشقجي. وقال أقطاي لوسائل الإعلام إن الفريق سيتمكن من الوصول إلى التسجيلات، وفقا لوسائل الإعلام التركية.

كان جمال خاشقجي كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر- تشرين أول. ولم يتم لعثور أبدا على أشلائه.

وسيغادر الفريق المعني بعمليات القتل خارج نطاق القانون أو عمليات القتل بلا محاكمة أو التعسفية في الثالث من فبراير- شباط.

الفريق التقى بكل من وزيري الخارجية والعدل التركيين وممثل الادعاء المسؤول عن القضية.

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