كلوب: ليفربول سيعاني بنسبة 100% أمام برشلونة

أقر الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي بصعوبة لقاء فريقه اليوم أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وعلى الرغم من ثقته في فرص فريقه بملعب الكامب نو، إلا أن كلوب قال إن المباراة ستكون في غاية الصعوبة لليفربول.

وقال: "هل سنكون في حالة مثالية؟ هذا ليس ممكناً. هل سنقترف أخطاء؟ بلى. هل سنعاني؟ نعم بنسبة 100%".

وأكد المدرب الذي قاد ليفربول لنهائي البطولة العام الماضي قبل الخسارة ضد ريال مدريد أنه متحمس جدا للمباراة على الرغم من صعوبتها.

ويملك برشلونة سجلاً حافلاً بالبطولة التي حقق لقبها أربع مرات خلال الثلاثة عشر عاماً السابقة بينما جاء آخر لقب لليفربول بدوري الأبطال عام 2005.

كذلك يتسلح فريق المدرب إرنستو فالفيردي بسجل مبهر حيث لم يهزم خلال 31 مباراة أقيمت على ملعبه بالبطولة.

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