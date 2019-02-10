الجيدو: اليابان تفرض سيطرتها في اليوم الافتتاحي لبطولة "غراند سلام " في باريس

خطفت الفرنسية كلاريس أغبينيو بطلة العالم ثلاث مرات الأضواء في اليوم الأول لبطولة "غراند سلام" للجيدو في باريس، حيث كانت أفضل رياضية بعد فوزها بالميدالية الذهبية عقب منازلة قوية جمعتها في النهائي بالسلوفينية تينا تريستنياك في وزن أقل من 63 كيلوغراما.

حركة وازاري كانت كافية لصاحبة الأرض للفوز على البطلة الأولمبية خلال النتيجة الذهبية.

وفي فئة الرجال لقب أفضل رياضي كان من نصيب حامل اللقب العالمي ثلاث مرات الياباني تاكاتو ناوهيسا في أعقاب إطاحته بالبطل العالمي في 2015 الكازاخستاني ييلدوس سميتوف في وزن أقل من 60 كيلوغراما بفضل حركة وازاري.

تاكاتو قال:" المشجعون هنا رائعون والأجواء في باريس بالنسبة لي هم الأفضل في العالم، هذه الأجواء تحفزني دوما وتمنحني القدرة على الظهور بمستوى جيد".

من جانبها اليابانية كوندو آمي كانت من بين المحظوظات في هذا اليوم في فئة أقل من 48 كيلوغراما بعد احرازها للميدالية الأكثر لمعانا على حساب الكوسوفية ديستريا كراسنيكي.

فرانسيسكو ريتشي بيتي رئيس رابطة الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية هو من قلد الميدالية للفائزة.

بدروه الياباني هاشيموتو شواشي تصالح مع التتويجات، حيث حصد معدن الذهب في وزن أقل من 73 كيلوغراما أمام المنغولي تساند - أوشير- تسوغتباتار بواسطة حركة آيبون.

وفي وزن أقل من 57 كيلوغراما التنافس وصل ذروته بين كل من الكندية كريستا ديغوشي ومواطنتها جيسيكا كليمكيت، لكن كلمة الحسك كانت لدوغوشي في الثواني الأخيرة بفضل وازاري.

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كريستا دوغوشي قالت عن المنازلة التي جمعتها بمواطنتها:" في 2018 هي من فازت علي في بطولة غراند سلام لأوساكا، لذلك كنت جد متوترة قبل المنازلة لأنني كنت أعرف ان المهمة ستكون صعبة ولم أرد الانهزام. رغم الضغط الكبير فزت لذلك انا جد سعيدة".

حركة آيبون التي قام بها الملدوفي دونيس فيري أمام الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي كانت كافية لاعتلاء منصة التتويج في باريس لأول مرة خلال مسيرته الرياضية في وزن أقل من 66 كيلوغراما.

فيما كانت أجمل حركة في هذا اليوم الافتتاحي حركة أيبون التي قام بها الإسرائيلي باروش شمايلوف ضد بطل العالم في فئة الشباب الإيطالي مانويل لومبارد، حيث سمحت له بالفوز بمعدن البرونز.