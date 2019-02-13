ألمانيا تلقي القبض على اثنين من المخابرات السورية بشبهة ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية

ألقت الشرطة الفيدرالية الألمانية اليوم الأربعاء 13 فبراير/شباط القبض على سوريين في ألمانيا للاشتباه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية خلال عملهما مع جهاز المخابرات في سوريا.

وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة الإتحادية في برلين وراينلاند بفالز ألقوا القبض على المشتبه بهما وهما أنور آر البالغ من العمر 56 عاما وإياد ايه البالغ من العمر 42 عاما، مشيرين إلى أن المشتبه بهما غادرا سوريا عام 2012.

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وذكر الإدعاء أنه يشتبه بتورط السوري أنور ر. بجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى، ويشتبه تورطه في التعذيب الجسدي للمعتقللين بين نيسان/غبريل 2011 وأيلول/سبتمبر 2012

وأضاف الإدعاء أن أنور ر. كان يقود إدارة التحقيقات المزعومة ويعرض السجناء للتعذيب الوحشي خلال استجوابهم في سوريا، وقام أنور ر. بصفته رئيس قسم التحقيق بتحديد وتوجيه العمليات في السجن، بما في ذلك استخدام التعذيب المنظم والوحشي.

فيما يشتبه بتورط إياد بجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن إياد ساعد بين أوائل يوليو/ تموز 2011 ومنتصف يناير/ كانون الثاني 2012 في قتل شخصين وتعذيب وإيذاء ما لا يقل عن 2000 شخص.