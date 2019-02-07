نانت الفرنسي يطالب كارديف سيتي بدفع قيمة سالا رغم تحطم طائرته وفقدانه

بدأ نادي "نانت" الفرنسي لكرة القدم باتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد نادي "كارديف سيتي"، مطالبا الفريق الانجليزي بتسديد أول دفعة في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني بشأن انتقال اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا إلى صفوف نادي "كارديف سيتي".

وكان سالا في طريقه إلى بريطانيا، غير أن طائرة صغيرة كانت تقله تحطّمت ولم تنته إلى الآن عملية البحث عنه، على الرغم من العثور على جثة اليوم.

ويعتقد نادي "كارديف سيتي" أنه ينبغي على الفريق بدء سداد الدفعات بمجرد اكتمال عملية الإنقاذ/البحث ومن الضروري انتظار نتيجة التحقيق ووجود الجثة، قبل أن يتم سداد أي مبلغ.

أما النادي الفرنسي فيطالب بدفع الجزء الأول من قيمة الصفقة خلال أيام والبالغ 17 مليون يورو، وإلا سوف يضطر إلى للجوء إلى القانون، وتعد هذه الصفقة أغلى عملية انتقال للاعب في تاريخ النادي الويلزي.

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ويقول النادي الإنجليزي إن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة ودقيقة، مثل ما يتعلق بملكية طائرة بيتر ماليبو والتي تحطمت شمال جزيرة غورنسي، هذا ويشعر النادي بالقلق أيضا من التقارير التي تفيد بأن الطائرة حاولت الإقلاع ثلاث مرات قبل أن تستقر في الهواء.

ويذكر أن سالا البالغ من العمر 28 عاما كان في طريقه من نانت في غرب فرنسا يوم 21 يناير /كانون الثاني للمشاركة في أول مباراة له مع فريقه "كارديف سيتي" بالدوري الإنجليزي، بعد توقيعه للانضمام إلى الفريق، عندما اختفت الطائرة فوق القناة الإنجليزيية.

في السياق عينه ذكرت شبكة "سكاي نيوز" في وقت متأخر من يوم الأربعاء، نقلا عن فرع التحقيقات في حوادث الطيران، أن جثة انتشلت من حطام الطائرة التي كانت تقل سالا والطيار ديفيد إبوتسون، ولم يحدد حتى الآن لمن فيهم تعود الجثة.

وعثر يوم الأحد على ركام الطائرة وأجرت السلطات البريطانية عملية للتحقق من الاكتشاف.