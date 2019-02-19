في آخر جيوب "الدولة الإسلامية" 200 أسرة محاصرة وشاحنات لإجلاء المدنيين

ذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية ذكر أن شاحنات دخلت آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية شرق سوريا يوم الثلاثاء 19 شباط (فبراير) لإجلاء من تبقى من المدنيين.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن إن عزل المدنيين في الجيب الواقع في قرية الباغوز عن الجهاديين المتبقين المتحصنين هناك، يمثل خطوة حاسمة نحو السيطرة على المنطقة في نهاية المطاف، وهي آخر منطقة يسيطر عليها التنظيم المتشدد في سوريا. والتي يرفض أكثر من 300 من مسلحيه المحاصرين الاستسلام.

200 أسرة محاصرة

روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قال إن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا، كاشفاً أن مقاتلي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.

وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف، حث كولفيل التنظيم المتشدد على توفير ممر آمن للمدنيين، كما طالب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة معه على الأرض، باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين خلال المعركة مع التنظيم المتشدد.

مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية في قرية الباغوز

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تنظيم الدولة الإسلامية كان قد أعاد رسم خريطة الشرق الأوسط في عام 2014 عندما أعلن إقامة خلافة على مناطق واسعة جداً في كل من سوريا والعراق. لكن التنظيم مُني بخسائر مطردة على الأرض وفقد سيطرته على أكبر مدينتين استولى عليهما، وهما الرقة السورية والموصل العراقية، عام 2017.

وتوشك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على إلحاق الهزيمة بالتنظيم في جيبه الأخير (بلدة الباغوز) شرق سوريا، حيث تحاصر فيها مئات المقاتلين المتطرفين المتبقين.

في جانب مواز وقال جنرال أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في حال تحالف مقاتليها مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا. إذ سعى قادة أكراد سوريون إلى إجراء محادثات مع حكومة الأسد بغية حماية منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي بعد انسحاب القوات الأمريكية الداعمة لهم حالياً.