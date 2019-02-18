استعدادات لتطهير قرية الباغوز من "داعش"

يواصل عدد من مسلحي ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" الدفاع عن آخر معقل لهم من "دولة الخلافة" في قرية الباغوز، شرق سوريا، في وجه قوات سوريا الديمقراطية. ويتحصّن مقاتلو التنظيم المتطرف في جيب بقرية الباغوز مساحته أقلّ من نصف كيلومتر مربع.

وبمحافظة دير الزور على الحدود السورية-العراقية، تتقدّم المعركة النهائية للقوات العربية والكردية ببطء رغم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية.

ويؤكد المتتبعون للوضع أنّ مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" زرعوا عدداً كبيراً من الألغام وقاموا بحفر العديد من الأنفاق للاختباء بها، كما يشنون هجمات انتحارية بين الحين والآخر ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية حيث يمنعونهم من الخروج، وقد أكد مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية عدم خروج المدنيين منذ حوالي يومين في إشارة إلى تشديد مقاتلي "داعش" الخناق على المدنيين ومنعهم من الخروج.

AP

وفي هذا الصدد أكد مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن التنظيم المتشدد أغلق كلّ الطرقات من الجهة التي يسيطر عليها من الباغوز، ويحتجز حوالي 2000 مدني.

ومنذ نهاية العام الماضي، فرّ حوالي 40 ألف شخص من المنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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يذكر أنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة تمتد من سوريا إلى العراق، تكبد خسائر كبيرة منذ حوالي سنتين. وقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نهاية تنظيم "الدولة الإسلامية" باتت وشيكة حيث أشار مؤخرا على حسابه على موقع "تويتر" إلى أنّ الخلافة تقترب من السقوط.

AP

وكتب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية تمّ اسرهم في سوريا من أجل محاكمتهم، مضيفا أنّ الخلافة على وشك أن تسقط. وأوضح دونالد ترامب أنّ البديل لن يكون جيدا لأننا سنضطر إلى الإفراج عنهم، مؤكدا أنّ "الولايات المتحدة لا تريد أن ينتشر هؤلاء المقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا التي يتوقع أن يتوجهوا إليها".