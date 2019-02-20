آلاف الأرجنتينيات يتظاهرن مجدداً من أجل تشريع الإجهاض

شاركت مئات النساء في تجمع أمام البرلمان الأرجنتيني في العاصمة بوينس آيرس للمطالبة مجددا بتشريع الإجهاض في البلاد. ولوحت المتظاهرات بأوشحتهن الخضراء في دعوة لإضفاء الشرعية على الإجهاض حيث هتفن في شوارع العاصمة: "نحن النساء نريد أن نقرر، يجب أن يتمّ تمرير قانون الإجهاض".

ويعتبر هذا التجمع الأول خلال هذا العام منذ أن رفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني تمرير مشروع قانون الإجهاض الصيف الماضي، قاضيا بذلك على آمال الجمعيات النسوية بعد أن وافق مجلس النواب على القانون، وهو ما جعل منظمة العفو الدولية تعتبر أنّ الأرجنتين فوّتت "فرصة تاريخية لمناصرة حقوق النساء".

وفي هذا الشأن قالت إحدى الناشطات: "لقد حققنا نتيجة ايجابية بين النواب، لكن لسوء الحظ فإنّ أعضاء مجلس الشيوخ لا يتصرفون كممثلين للشعب".

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وقد أصبحت الأوشحة الخضراء رمزا لمؤيدي فكرة الإجهاض في الأرجنتين، فهي ترمز إلى النضال من أجل إجهاض شرعي، حر ومجاني، وهي القضية التي تقسم السكان في بلد يشهد تأثيرا واضحا للكنيسة الكاثوليكية، وهو ما جعل المناهضون لقانون تشريع الإجهاض يحملون أوشحة زرقاء للتعبير عن رفضهم وعدم مساندتهم للمسألة.

ومن المقرر أن يتمّ تقديم مشروع قانون جديد لتشريع الإجهاض إلى البرلمان في 8 مارس-أذار المقبل، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة حيث تعلق الجمعيات النسوية آمالا كبيرة على رمزية الذكرى.

يذكر أنّ الجمعيات النسوية أعطت زخما كبيرا لحملات المطالبة بتشريع الإجهاض في الأرجنتين، ما دفع الرئيس ماوريسيو ماكري إلى إثارة نقاش حول هذه المسألة في البرلمان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد.