شاهد: دوقة ساسيكس ميغان ماركل تطبخ في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي

عادت دوقة ساسيكس ميغان ماركل إلى مقر جمعية Hubb Community Kitchen لتقف على مصير الأموال التي جمعها كتاب الطبخ " معا مجتمعنا يطبخ""Together Our Community Cookbook"، وهو أول مشروع منفرد للدوقة بعد أن أصبحت عضوا في العائلة المالكة.
ويحتوي الكتاب الذي صدر في سبتمبر/ أيلول الفارط على أكثر من 50 وصفة طبخ أعدتها نساء تأثرت مجتمعاتهن بنيران برج غرينفيل في كنسينغتون في يونيو/ حزيران 2017.
وفي أعقاب الكارثة، اجتمعت مجموعة من النساء في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي في غرب لندن، حيث أعدن طعامًا لعائلاتهن وأصدقائهن وجيرانهن. وفي كانون الثاني/ يناير 2018، التقت دوقة ساسيكس بمجموعة النساء اللواتي طبخن مرتين في الأسبوع. وحثّت ميغان على القيام بزيارات خاصة منتظمة للمطبخ النسوي.
أرباح مبيعات الكتاب تدعم مبادرة Hubb Community Kitchen، مما يساعد على إبقائها مفتوحة لمدة تصل إلى سبعة أيام في الأسبوع وتوسيع نطاق وصولها إلى الآخرين في المجتمع.