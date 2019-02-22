الجيدو: الكوسوفية كيلميندي تحرز لقبها السادس في غراند سلام دوسلدورف

تألقت الكوسوفية ماجليندا كيلميندي في اليوم الأول من بطولة "غراند سلام" دوسلدورف بألمانيا، حيث كانت أفضل رياضية بعد تحقيقها للقبها السادس في بطولات غراند سلام.

ظهور البطلة الأولمبية والتي تطمح لاسترجاع لقبها العالمي هذا الموسم بمستوى قوي وسيطرتها في فئة أقل من 52 كيلوغراما جعلها تفوز في الدور الأول على الألمانية "ثوم" وفي نصف النهائي على الإيطالية غيفريدا، قبل أن تطيح في النهائي بالمنغولية لخاكفاسورين سوسوربارام.

ماجليندا قالت عن هذا التتويج:"لا أخفي عليكم، اليوم كنت جد متحمسة، لأنني شعرت وكأنني أنافس من أجل اللقب الأولمبي، لذلك كنت مصممة على الفوز وكنت أعرف ما الذي يجب فعله. لقد أثبتت خلال جميع المنازلات أنني كنت واثقة من قدراتي وقاتلت من أجل التتويج".

ولدى الرجال لقب أفضل رياضي كان من نصيب الياباني جوشيرو ماروياما حامل ذهبية غراند سلام أوساكا. حركة يوشي ماتا كانت كافية للياباني لتجاوز عقبة الكوري هام يونغ جين في الدور الأول، قبل أن يطيح بالإيطالي مانويل لومباردو في الدور نصف النهائي، كما لم يجد صعوبة في التصدي للكوري كيم ليمهوان في نهائي أقل من 66 كيلوغراما والفوز بعد تسجيله ليوشي ماتا أيضا، ما جعله يصبح الرجل الأول في اليابان في هذه الرياضة.

ماروياما جوشيرو قال:"هدفي الرئيسي خلال غراند سلام أوساكا وبطولات الماسترز هو المنازلة بأسلوبي الخاص. لكن مشاركتي في بطولة دوسلدورف جعلني أقوم بجمع معلومات من أجل التأقلم مع خصومي والهجوم في الوقت المناسب".

هذه الجولة الافتتاحية ميزها أيضا سيطرة العناصر اليابانية، على غرارالبطلة العالمية سابقا توناكي فونا في وزن أقل من 48 كيلوغراما عقب فوزها بإيبون على حساب حاملة فضية بطولة غراند سلام في باريس الكورية كونغ يوجونغ.

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بدوره الياباني ناغاياما رييوجو اعتلى منصة التتويج بعدما فاز بالطريقة والأداء على الروسي روبيرت مشفيدوبادزي في أقل من 60 كيلوغراما.

وفي فئة أقل من 57 سيدات كلمة الحسم كانت للبطلة العالمية لليابانية يوشيدا تسوكاسا بعد هزيمتها للبطلة الأولمبية رافائيلا سيلفا من البرازيل. وسمح هذا الفوز للعناصر اليابانية من التتويج بأربع ذهبيات من مجموع خمس في هذا اليوم.

فيما كانت أجمل حركة هي تلك التي قام بها المنغولي باشكو بوندو بيرونلي من الأجل الحصول على برونزية أقل من 66 كيلوغراما ضد حامل لقب غراند سلام باريس المولدوفي فيرو.