الجيدو: الحظ يبتسم لمادلين مالونغا في اليوم الختامي لبطولة "غراند سلام" باريس

تالق الجورجي فارلام ليبارتيلياني في ثاني أيام بطولة غراند سلام للجيدو في باريس، حيث كان أفضل رياضي، عقب هزيمته لكل البطلين العالميين في وزن أقل من 100 كيلوغرام الكوري الجنوبي تشو غوهام وبطل العالم في 2017 الياباني وولف آرون. هذا الفوز جعله يحرزلقبه الثالث في بطولات "غراند سلام".

فارلام ليبرتلياني قال عن منازلته: "الأجواء كانت جيدة جدًا خلال المنافسة لأن الفرنسيين يحبون الجيدو. ساحة المنافسة هذه رائعة. خسرت نهائي بطولة العالم 2018 ضد تشو وفي 2017 خسرت في النهائي النهائية أمام وولف. اليوم أنا من فزت ضد وولف ضد تشو لذلك أنا سعيد".

السيد جون لوك روجي الأمين العام للاتحاد الدولي للجيدو ورئيس الاتحاد الفرنسي هو من قلد الميداليات للمتوجات في فئة أقل من 78 كيلوغراما.

الفرنسية مادلين مالونغا هي من حازت على لقب أفضل رياضية بعدما ظهرت بمستوى قوي وسيطرت في المنازلات التصفوية و كذا في النهائي الذي جمعها بالألمانية مالزاهن لويز.

مادلين مالونغا التي لم تصدق هذا الإنجاز قالت عن المنازلة: "إنه أمر لا يصدق ولا يوصف، أحسست وكأنني نجمة روك أو مغنية مشهورة عندما كان الجميع ينادي بإسمي مادلين مادلين".

لقب فئة أقل من 81 كيلوغراما رجال حصده الألماني دومينيك روسل عن طريق آيبون في الثواني الأخيرة على حساب الإسرائيلي ساجي موكي.

خلال هذه المنافسة كانت هناك بعض الصور المؤثرة على غرار دموع اليابانية أونو يوكو بعد فوزها بمعدن الذهب في وزن أقل من 70 كيلوغراما.

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البطل العالمي الكوري الجنوبي غواك –دونغ –هان كان من بين المتوجين في باريس في وزن أقل من 90 كيلوغراما. الفوز كان أمام الكازاخستاني اسلام بوزباييف.

من جانبها الكوبية إيداليس أورتيز أضافت ذهبية أخرى لسجل تتويجاتها في فئة أكثر من 78 كيلوغراما.

الكوري كيم سانغمين تمكن بدوره من إضافة الذهبية الثانية لبلده عقب فوزه على الياباني هاراساوا هيسايوسهي في وزن أكثر من 100 كيلوغرام بفضل حركة آيبون.

فيما كانت أجل حركة في هذه الجولة هي تلك التي قام بها المجري توث كريستزين ضد الإسرائيلي لي كوشمان من أجل الميدالية البرونزية.