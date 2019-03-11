الجيدو: الذهبية الثانية للإيرلندي فليتشر في منافسات الجائزة الكبرى في مراكش

عرف اليوم الثالث والأخير من جائزة مراكش الكبرى للجيدو الكثير من الإثارة والتنافس، على غرار المنازلة التي نشطها كل من الأيرلندي بنجمين فليتشر والبلجيكي توما نيكيفوروف في وزن أقل من 100 كيلوغرام.

فليتشر حامل فضية جائزة تل أبيب كان أفضل رياضي في هذا اليوم بعد ان قدم عروض تقنية كبيرة سمحت له بالإطاحة بالبلجيكي صاحب فضية البطولة العالمية بعد 52 ثانية. لتكون هذه الذهبية هي الثانية له في منافسات الجائزة الكبرى بعد تلك في تونس السنة الماضية.

الأيرلندي عبر عن فرحته قائلا:" هذا الفوز هو ثمين جدا بالنسبة لي، لقد حصلت على ظروف ملائمة للتحضير مثل السنة االعام الماضي، حيث ذهبت إلى مرتفعات كولورادو للتدريب. يجب على الرياضيين فعل ذلك، لحظات مثل هذه تجعلني أتأكد أنني قمت بالاختيار الصحيح، لأن النتيجة ظهرت بعد ثمانية شهور".

الحظ حالف أيضا الألمانية أنا ماريا فاغنر في فئة أقل من 78 كيلوغراما، حيث تمكنت من الفوز في النهائي على الكوسوفية لوريانا كوكا بفضل حركة لوكو –ماتا، ما جعلها تحرز أول ذهبية لها على الصعيد الدولي وتكون أفضل رياضية لدى السيدات.

أنا ماريا فاغنر قالت:" حاليا انا أشعر بالذهول، إنه امر جيد الحصول على الذهب واعتلاء منصة التتويج بعد الفوز بفضية دوسلدورف".

وفي وزن أقل من 90 كيلوغرام البطل العالمي السابق الصربي نيمونجا ماجدوف الذي يطمح لاسترداد لقبه هو من حصد المركز الأول على حساب الألماني إيدوارد تريبيل عن طريق يوشي- ماتا.

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فيما رجع لقب أكثر من 78 كيلوغراما للتركية كايرا ساييت أمام الهولندية سافيلكولس.

وفي الوزن الثقيل أحرز الألماني سفين هينل الميدالية الذهبية الثانية لألمانيا في أعقاب فوزه في وزن أكثر من 100 كيلوغرام.

في حين كانت أجمل حركتين في ختام جائزة مراكش هي من منازلتين في أقل من 90 كيلوغراما. الأولى هي تلك التي قام بها الأوكراني كودجو نهابالي و الثانية هي حركة آيبون التي نفذها بإحكام روبيرت فلورنتينو من جمهورية الدومينيكان ضد الفرنسي دييس .