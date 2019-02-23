محتجو السترات الصفراء في اسبوعهم الخامس عشر.. أقل عنفاً وزخماً

تجمع المئات من المتظاهرين الفرنسيين بحركة السترات الصفراء السبت حول قوس النصر بالعاصمة باريس للأسبوع الخامس عشر على التوالي منذ بدء احتجاجاتهم العنيفة ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشدد المتظاهرون الذين تجمهروا في عدة مدن فرنسية أخرى على الحد من مظاهر العنف التي شابت الاحتجاجات الأخيرة للحركة، كما عملوا على إخماد مظاهر معاداة السامية بين صفوفهم.

وتعرض المفكر الفرنسي اليهودي آلان فينكيلكراوت لهتافات من قبل بعض متظاهري السترات الصفراء السبت الماضي تضمنت كلمات مثل "صهيوني قذر" و"عد إلى تل أبيب" و"نحن فرنسا" مما دفع النيابة الفرنسية إلى فتح تحقيق في الواقعة التي شجبها ماكرون لاحقاً.

ودعم فينكيلكراوت الاحتجاجات في بداياتها قبل أن ينتقدها بعد ذلك في حديث لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وطالبت دعوات الخروج لمسيرات اليوم المتظاهرين بالسلمية وبالوقوف في وجه معاداة السامية في وقت وهن فيه زخم المسيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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