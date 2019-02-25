عمال ينقذون كلباً من بحيرة متجمدة ليكتشفوا لاحقاً أنه ذئب!

تفاجأ عمال إستونيون عندما علموا أن الحيوان الذي هرعوا لإنقاذه ولم يترددوا لحظة بإخراجه من بحيرة متجمدة ونقله معهم في سيارتهم كان ذئباً وليس كلباً كما ظنوا في البداية.

راندو كارتسيب وروبين سيلاماي وإركي فالي قالوا لصحيفة "بوستيميز" إنهم كانوا يعملون في موقع سد "سيندي" فوق نهر بارنو المتجمد جنوب غربي استونيا عندما شاهدوا حيواناً يسبح مذعورا في النهر.

Eestimaa Loomakaitse Liit/Facebook

العمال أنقذوا الحيوان بعد أن غطته الثلوج ونقلوه إلى مأوى دافئ، وقال لهم صياد إنه ذئب ذكر يبلغ من العمر عاما ونصف العام ويعاني من صدمة وانخفاض حاد في درجة حرارة جسده.

وقال كارستيب، إنهم اضطروا لحمل الذئب من النهر وفوق المنحدر. وقال "لقد كان وزنه مقبولاً". في السيارة إلى العيادة، كان الذئب هادئاً وينام على ساق كارتسيب.

وقال الاتحاد الإستوني لحماية الحيوانات (EUPA) ، الذي نشر صور الذئب مع القصة على فيسبوك، أن الحيوان كان "منهكًا للغاية ، منخفض الحرارة ومتجمداً" عندما تم جلبه إلى العيادة.

Eestimaa Loomakaitse Liit/Facebook

الذئب الصغير تعافى بعد يوم من إنقاذه وأطلق سراحه في الغابة بعد أن تم تعليق جهاز تعقب حول رقبته.

يعيش في استونيا نحو مائتي ذئب.

واختارت المنظمات المعنية بالطبيعة الذئب الرمادي العام الماضي ليكون الحيوان الوطني للبلاد.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: شرطي روسي يساعد كلباً في عبور الطريق عبر إيقاف السير

شاهد: عناصر الخوذ البيض ينقذون جروا من تحت الأنقاض

شاهد: تطبيق جديد لتبني الكلاب في ليتوانيا