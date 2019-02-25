شاهد.. العاهل المغربي يستقبل هاري وميغان في الرباط

اختتم الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس رحلتهما إلى المغرب، بزيارة الأسرة الملكية يوم الإثنين في مقر اقامتها في الرباط.

ورافق ولي العهد الأمير مولاي الحسن الزوجان، من مدخل القصر، وصولا إلى الملك محمد السادس.

وشوهد الأمير هاري وهو يسلم ظرفا كبيرا لملك المغرب، يعتقد أنه رسالة خاصة من الملكة إليزابيث.

وخلال الرحلة زار الدوقان مدرسة في جبال الأطلس، للترويج لتعليم الفتيات بالمناطق الريفية، حيث التقيا بعدد من الفتيات في دار داخلية للاستضافة في قرية أسني تديرها منظمة "التعليم للجميع" غير الحكومية.

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كما زارا أحد أكثر أندية الفروسية شهرة في المغرب دار السلام للتعرف على كيفية استفادة الأطفال الذين يعانون إعاقات من العلاج باستخدام الخيول.

واجتمع هاري وميغان مع مجموعة من الأطفال وهم يعدون فطائر باستخدام وصفة من كتاب "معاً: كتاب الطهي المجتمعي" والذي كانت ميغان القوة الدافعة وراء نشره، وتم العمل عليه لجمع أموال لصالح الناجين من حريق برج غرينفيل في لندن، وتذوقا معا مأكولات مغربية.

يذكر أن هذه الرحلة ستكون آخر رحلة دولية قبل أن تضع ميغان مولودها الأول شهر أبريل القادم.