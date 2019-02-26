حزب العمال البريطاني يدعو الحكومة لتبرير حظر حزب الله بالكامل

قال حزب العمال البريطاني المعارض هذا الثلاثاء إنه يتعين على وزير الداخلية ساجد جاويد تقديم الأدلة التي تبرر قراره توسيع حظر جماعة حزب الله اللبنانية ليشمل جناحها السياسي.

وكانت بريطانيا قد أكدت الاثنين أنها تعتزم حظر أجنحة حزب الله جميعا بسبب تأثيرها الذي يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم حزب العمال: "على وزير الداخلية أن يظهر بالتالي أن هذا القرار اتخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناء على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول للقيادة".

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وعندما سئل المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن هذه التصريحات قال إن على حزب العمال أن يشرح قراره.

وأضاف أن "حزب الله نفسه نفى علانية وجود فرق بين أجنحته العسكرية والسياسية. يتم تقييم الجماعة برمتها على أنها معنية بالإرهاب.

"العلاقات بين كبار قادة الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله بالإضافة إلى دور الجماعة المزعزع للاستقرار في المنطقة يعني أن التمييز بين الجناحين غير مقبول الآن".