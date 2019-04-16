دوري أبطال أوروبا: برشلونة يقصي مانشستر يونايتد وأياكس يطيح بيوفنتوس

قاد ليونيل ميسي ناديه برشلونة إلى انتصار محقق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليقصي مانشستر يونايتد ويصعد إلى قبل النهائي لأول مرة منذ أربع سنوات. و قدم ليونيل ميسي أداء رائعا وسجل ثنائية مكنت برشلونة من تحقيق الفوز بثلاثة أهدف نظيفة على أرضه.

وأخفق ميسي في التسجيل في آخر 12 مباراة في دور الثمانية بالبطولة لكنه قاد فريقه للفوز رغم البداية الجيدة ليونايتد ليتسلم كرة فشل آشلي يانج في السيطرة عليها ويسدد في مرمى ديفيد دي خيا من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

وبعدها بأربع دقائق وصلت الكرة للمهاجم الأرجنتيني من دفاع يونايتد ليرسل تسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل دي خيا في الامساك بها لتمر من تحت يديه وتسكن شباكه.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وجعل فيليب كوتينيو النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني ليصعد بالفريق القطالوني إلى قبل النهائي بعد ثلاثة اخفاقات في دور الثمانية.

وسيلتقي برشلونة في قبل النهائي مع المتأهل من مواجهة بورتو البرتغالي أو ليفربول الإنجليزي.

كما قدم أياكس أمستردام عرضا رائعا في فنون اللعبة ليفوز بهدفين لهدف على مستضيفه يوفنتوس الثلاثاء وينهي آمال الفريق الإيطالي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسجل ماتياس دي ليخت قائد أياكس البالغ من العمر 19 عاما هدف الفوز بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 67 من مباراة إياب دور الثمانية ليعدل الفريق الهولندي تأخره إلى انتصار 3-2 في مجموع المباراتين ويبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة منذ موسم 1996-1997.

وضع رونالدو، الذي كان يحلم بالفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي بعد حصد آخر ثلاث نسخ مع ريال مدريد، يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 28 بضربة رأس رائعة مسجلا هدفه السادس في المسابقة.

لكن دوني فان دي بيك عادل النتيجة بعد ست دقائق أخرى قبل أن يتفوق الفريق الزائر على يوفنتوس في الشوط الثاني ليكمل مسلسل الاطاحة بالكبار بعد التفوق على ريال مدريد في الدور السابق.