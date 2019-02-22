تراجع اسهم شركة "نايكي" بعد فضيحة "إنفجار" حذاء أثناء مبارة لكرة السلة بحضور أوباما

إحتل حذاء نايكي "بي جي 2.5" اليوم الخميس 21 فبراير/شباط مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن كان السبب في إصابة لاعب كرة السلة الأمريكي الناشئ زيون وليامسون بعدما تمزق بعد 36 ثانية فقط من بداية المباراة المنتظرة بين جامعة ديوك ونورث كارولينا.

وتراجعت أسهم الشركة الأمريكية العالمية المصنعة للملابس الرياضية بأكثر من واحد في المئة منذ وقوع الحادث ليل الأربعاء.

وقال مايك كرزيزيفسكي مدرب وليامسون أن ما زاد الأمور سوءا، أن اللاعب كان من المتوقع أن يكون المصنف الأول في مسابقات الدوري الامريكي للمحترفين هذا العام، إلا أنه وبسبب حذاء نايك اضطر لمغادرة المباراة يوم الأربعاء 20 شباط/فبراير مع إصابة في ركبته اليمنى.

وأظهرت لقطات مصورة عن قرب أن وليامسون انزلق وتدحرج على الأرض، ممسكا بركبته وهو يتألم وينظر إلى حذائه الذي تمزق إلى نصفين، وكان السبب في وقوعه.

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وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حاضرا في المباراة، برفقة المخرج سبايك لي ونجم دوري كرة القدم الأمريكي السابق تود غورلي في ملعب كاميرون الداخلي، ويظهر أوباما في مقطع فيديو وهو متفاجئ

هذا وتمنى أوباما في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة على موقع تويتر لليامسون الشفاء العاجل.