فرنسا: استمرار مظاهرات السترات الصفراء للأسبوع السادس عشر على التوالي

خرج أعضاء حركة السترات الصفراء الفرنسية في مظاهرات للأسبوع السادس عشر على التوالي في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى على الرغم من ضعف إقبال المشاركين عليها.

وتجمع المتظاهرون لبدء مسيرة من أمام نصب قوس النصر باتجاه الأحياء الثرية بالعاصمة لإظهار قدرة الحركة على الحشد.

وقالت إحدى المحتجات وتدعى صوفي تيسييه: " نواصل احتجاجات السبت لأن ماكرون ببساطة لا يستجيب لمطالبنا. نريد إعادة بناء ديمقراطيتنا وتغيير النظام السياسي الحالي. تمثيل هذا النظام لم يعد صالحا على الإطلاق".

وأضافت: " لذلك ينبغي أن نواصل الحشد لأن (الرئيس إيمانويل) ماكرون يحتقر ولا يستمع إلى أي من مطالبنا... إنه عنيد ومتشنج، وسنواصل التظاهر نهاية كل أسبوع حتى يستمع إلى ما نقوله".

جانب من المظاهرا بالعاصمة باريس رويترز

وطالب ماكرون يوم الجمعة المتظاهرين بالبعد عن تبني العنف خلال المظاهرات مجدداً دعوته إلى الهدوء.

وبدأت احتجاجات السترات الصفراء في نوفمبر – تشرين الثاني الماضي ضد رفع الضرائب على المحروقات ثم توسعت لتشمل اعتراضات واسعة شهدت اشتباكات عنيفة ضد سياسات ماكرون الاقتصادية.

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