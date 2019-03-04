اتفاق تاريخي تبرمه الخطوط القطرية مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية ومسؤولون أوروبيون أنهم اختتموا محادثات حول اتفاقية "تاريخية" ستسمح للمزيد من شركات الطيران الأوروبية بتشغيل خدمات من وإلى الدوحة. كما ستسمح للناقلات الجوية "بوصول مطلق وغير مقيد" بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الاتفاقية ستوفر "أرضية مشتركة لشركات الطيران في أوروبا وقطر لفهم بعضهم البعض بشكل أفضل، وخلق فرص جديدة للتعاون والتنسيق".

وزارة النقل القطرية قالت إن الاتفاقية الشاملة لخدمات النقل الجوي بين قطر والاتحاد الأوروبي الموقعة يوم الاثنين 4 آذار (مارس) "توفّر مستوى جديداً من التنافسية لشركات الطيران في أوروبا وقطر، حيث سيتخذ الطرفان عدّة خطوات جريئة من خلال الاتفاق على البنود المتعلقة بالمنافسة العادلة، بالإضافة إلى البيئة وحماية المستهلك".

وأضافت أن هذه الاتفاقية "تعد الأولى من نوعها بين دولة خليجية والاتحاد الأوروبي". وقطر عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول، وتمتلك حكومتها شركة الخطوط الجوية القطرية.

(Reuters)

المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية هنريك هولولي أكد أن الجانبين وجدا "أرضية مشتركة للتفاهم".

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وتتعرض الخطوط الجوية القطرية، كغيرها من شركات الطيران في دول الخليج لاتهامات بأنها تتلقى دعماً حكومياً، ما يمنحها ميزات غير عادلة مقابل شركات الطيران في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتغطي الاتفاقية عدة مجالات بينها "المنافسة العادلة والبيئة وحماية المستهلك والجوانب الاجتماعية والشفافية".

وتقدم الخطوط القطرية التي تتخذ من مطار حمد الدولي مركزاً لعملياتها، خدماتها لـ 128 وجهة في الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأستراليا، وتعتبر من بين أسرع خطوط الطيران نمواً في العالم، وأحد ستة شركات طيران حصلت على وصف "خطوط طيران ذو الخمس نجوم" من سكايتراكس على مستوى جودة الخدمات، وهو التصنيف الذي تنفرد به الخطوط القطرية على مستوى الشرق الأوسط.