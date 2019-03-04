الخارجية الفرنسية عن ترشيح بوتفليقة: نأمل أن تجري الانتخابات بأفضل الظروف الممكنة

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين أن فرنسا قد علمت بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية في شهر أبريل - نيسان المقبل، وأنها تأمل أن يجري التصويت فى أفضل الظروف الممكنة.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان خلال مؤتمر صحفي إلكتروني "إن الأمر للشعب الجزائري ليختار زعيما له والى الشعب الجزائري ليقرر مستقبله".

مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان قال يوم الأحد إن الرئيس الجزائري الذي يواجه احتجاجات جماهيرية على مدى 20 عاما في السلطة سيخوض الانتخابات المقررة في أبريل - نيسان، وقال تلفزيون النهار إن الرئيس وعد بالتنحي عن منصبه الرئاسي بعد عام إذا أعيد انتخابه.

وتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء الجزائر طوال يوم الأحد، وهو آخر مهلة لتقديم طلبات الترشح، مطالبين بوتفليقة بعدم تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات المقررة في 18 أبريل- نيسان. وقدر مصدر دبلوماسي عدد المتظاهرين في الجزائر العاصمة يوم الأحد بنحو 70 ألف شخص وشمل ذلك احتشادا بجامعة باب الزوار، وهي الأكبر في البلاد.

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