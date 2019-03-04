هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران والتوتر يشتدّ بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن حكومة بلاده استدعت سفيرها لدى إيران اليوم الاثنين بعد طرد اثنين من موظفي سفارتها في طهران، وذلك في سياق توتر العلاقات الثنائية بين طهران ولاهاي.

ونشر الوزير بلوك في حسابه على موقع "تويتر" أنه "تقرر استدعاء السفير في طهران للتشاور... القرار يأتي بعد طرد اثنين من موظفي السفارة الهولندية. هذا غير مقبول".

وكانت الحكومة الهولندية اتهمت إيران في كانون الثاني/يناير الماضي بالتورط في تصفية اثنين من المعارضين فوق الأراضي الهولندية في عامي 2015 و2017، وحسب الشرطة الهولندية فإن القتيلين هما علي معتمد (56 عاماً) الذي قتل في مدينة ألميرا عام 2015 وأحمد ملا نيسي (52 عاما) الذي قُتل في مدينة لاهاي عام 2017/ وعلى إثرها فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني وبعض مسؤوليه بناء على توصية من أمستردام.

كما ادعت، إضافة لهولندا، كلاً من الدانمارك وفرنسا بوجود شبهات بأن تكون طهران متورطة في محاولات اغتيال في أوروبا، الأمر الذي نفته إيران على لسان وزير خارجتها، معتبرة أن عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن مزاعم عن التخطيط لهجمات في أوربا لن يعفي الأخيرة من مسؤولية "إيواء إرهابيين".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": الأوروبيون ومنهم الدانمارك وهولندا وفرنسا يوفرون المأوى لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.