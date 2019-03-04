المرصد السوري: 150 مقاتلا من داعش يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن نحو 150 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا.

وذكر المرصد أنهم من بين 400 شخص سيغادرون المنطقة يوم الاثنين بعد أن بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوماً في الأيام الأخيرة.

وكان الجيش العراقي قال في بيان الأسبوع الماضي إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت العراق في الأيام الأخيرة 280 أسيراً من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية العراقيين والأجانب .

وبحسب قيادات عسكرية في قوات سوريا الديمقراطية فإن المعركة الأخيرة ضد داعش كما أسموها تستعيد زخمها بعد تباطؤ سببته عملية إخلاء المدنيين من قرية الباغوز.

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