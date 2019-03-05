تقرير: الجيش السوري يهاجم اهدافا لتنظيم داعش في الصحراء

ذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة في دمشق يوم الثلاثاء أن الجيش السوري شن ضربات جوية على متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية واشتبك معهم في وسط سوريا.

ويشير اندلاع الاشتباكات في منطقة السخنة الواقعة بين تدمر ودير الزور الاثنين إلى موطئ قدم مازال التنظيم المتشدد يحتفظ به غربي نهر الفرات في الوقت الذي تسعى قوات مدعومة من الولايات المتحدة لانتزاع السيطرة على آخر جيب له شرقي النهر.

وذكرت صحيفة الوطن نقلا عن مصدر عسكري أن "الطيران الحربي في سلاح الجو السوري نفذ نهار أمس عدة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لداعش في البادية الشرقية وتحديداً على إحدى الطرق الترابية المؤدية إلى بلدة السخنة وإلى الجنوب الشرقي من البلدة".

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة حصارا على قرية الباغوز آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية شرقي نهر الفرات منذ عدة أسابيع.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أمس الاثنين إن نحو 200 من المتشددين سلموا أنفسهم في الباغوز بعد معارك ضارية في مطلع الأسبوع لكن نحو ألف ما زالوا متحصنين هناك.

وستمثل هزيمة التنظيم في الباغوز علامة فارقة لكنه سيظل يشكل تهديدا داخل سوريا والعراق.

واستعاد الجيش السوري السخنة من تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017 ودفع المتشددين للتقهقر في وسط سوريا باتجاه الطريق الصحراوي السريع الحيوي الذي يصل بين تدمر ودير الزور.

لكن مصدرا مقربا من السلطة في دمشق قال إن بعض مقاتلي التنظيم ظلوا في المناطق الصحراوية المحيطة ونفذوا هجمات على مواقع وقوافل للجيش.

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