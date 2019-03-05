رجل يدعى اختطافه لتجنب دفع 50 ألف دولار

قالت الشرطة الأمريكية إن رجلاً من بوفالو زَعم أنه تعرض للاختطاف والسرقة، كي يحاول تجنب دفع ديون بقيمة 50 ألف دولار إلى لعبة القمار التي يلعبها سوبر بول.

وعثر رجال الشرطة على روبرت براندل في المقعد الخلفي لشاحنته فورد إف -150 الزرقاء في موقف سيارات توب سوبرماركت في نيوفان يوم 27 شباط (فبراير)، في الساعة 2:40 بعد الظهر.

وألقي القبض على براندل، 60 عاماً، بسبب مخططه للاحتيال في الدرجة الأولى، وهي جريمة، والإبلاغ كذباً عن حادث في الدرجة الثالثة، وهو جنحة، وفقاً لبيان صحفي صدر عن شرطة ولاية نيويورك يوم الخميس.

وكان ملتفاً بحبل حول عنقه، طرفه الآخر مربوط بمسند الراس. فيما لف شريط لاصق يديه وكاحليه.

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وحسب ادعاء الرجل فقد ذكر أنه التقط رجلين في شاحنته في 25 شباط (فبراير)، وسرقوا منه 16 ألف دولار حسبما أبلغ السلطات.

لكن وبعد إجراء مزيد من التحقيقات، أصبحت شرطة الولاية تعتقد أن براندل كذب بشأن الاختطاف، لأنه لم يستطع تسديد المبالغ المستحقة على ديون القمار.

ومن المقرر أن يمثل براندل أمام المحكمة في آذار (مارس) في بلدة نيوفان في مقاطعة نياغارا.