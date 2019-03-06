العبار ومستثمرون سعوديون يستحوذون على أكثر من ربع طرح الشرقية للدخان المصرية

قال مكتب سري الدين للاستشارات القانونية يوم الأربعاء إن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25 بالمئة من طرح الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد ببورصة مصر.

وطرحت الحكومة المصرية حصة إضافية نسبتها 4.5 بالمئة من أسهم الشرقية للدخان ببورصة مصر هذا الأسبوع لتجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه (91.66 مليون دولار).

وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان "رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25 بالمئة من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

نمو استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير

رابح أكبر جائزة يانصيب فردية في تاريخ أمريكا يظهر أخيراً ويبقي هويته مجهولة

دولة عربية الأسوأ عالميا للمرأة في قطاعي العمل والقانون لعام 2019

"العبار يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشرقية بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها".

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة للشركات الأجنبية الأخرى.

وقال مكتب سري الدين إن العبار "يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقي".