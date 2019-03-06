روائيون وكتاب مصريون يلجأون للطبيعة بحثا عن الإلهام والأفكار الجديدة

في نزل بيئي في بلدة صحراوية شمال غرب القاهرة، يعتكف روائيون وكتاب مصريون، على أمل العثور على الإلهام في الطبيعة والعزلة.

ويسافر البعض عدة كيلومترات للهرب من حياة المدينة للوجود في مكان هادئ ومختلف يهدف إلى تعليمهم كيفية التغلب على التباطؤ الإبداعي أو كتلة الكاتب.

كما يهدف المعتكف إلى إعطاء المؤلفين الشجاعة والثقة للتعبير عن أنفسهم، دون خوف من النقد.

انطلقت الفكرة في عام 2017، حيث تم إطلاق مشروع المعتكف ذي الثلاثة أيام من قبل الروائية هدى أنور بعد تدفق الإلهام عليها في الطبيعة، أثناء زيارة جبال سيناء في سانت كاترين.

وقال هدى: "يعالج المعتكف تراجع الكتابة بسبب التحديات النفسية والحياة التي يواجهها الكاتب. هذه التحديات كثيرة. كل كاتب هاو أو متوسط ​​أو محترف يواجه دائمًا مشكلات نفسية وحياتية تؤثر على كتاباته".

في المعتكف يخوض الزوار تجربة قراءات جماعية وقراءات فردية وجولات من تبادل الخبرات الشخصية.

من الناحية العلاجية، فإن الهدف النهائي هو تزويد الكتاب بوسائل مكافحة ضغوط الحياة لمواصلة الكتابة.

وقد تم عقد 12 معتكفًا سابقًا في مناطق مختلفة في مصر، وحضر نحو 100 كاتب تقريبًا هذه المعتكفات منذ بدايتها.

وبالإضافة إلى نشر ما يقرب من 20 كتابًا، قام الكتّاب الذين خاضوا تجربة الاعتكاف سابقاً بتشكيل ناد يقدم الدعم لأعضاء جدد.

ليست هناك شروط لحضور المعتكف إلا حب الكتابة وقدرة مثبتة عليها.

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