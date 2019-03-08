تعرف إلى أبرز النساء الرائدات في السياسة والعلوم والرياضة

تحتفل النساء في سائر أنحاء العالم في الثامن من آذار (مارس) من كل عام بيوم المرأة العالمي، لتشكل مناسبة للتذكير بأهمية جهودهن ومساهماتهن في الحضارة الإنسانية. ورفض تعنيفهن، والتأكيد على منحهن كامل حقوقهن، واستمرار تسليط الضوء على المساواة بين الجنسين.

وفي البحث عن أبرز إنجازاتهن، وصاحبات السبق في مضامير العلم والإنجاز المختلفة. رصدت محركات البحث على الشبكة العنكبوتية أهم وأكثر الأسئلة والاستفسارات شيوعاً، والتي تنوعت بين مجالات السياسة والعلم والمغامرة.

من هي أول امرأة تفوز بجائزة نوبل؟

كانت ماري سكوودوفسكا كوري العالمة الفرنسية المولودة في بولندا عام 1867 أول امرأة تحصل على جائزة نوبل في عام 1903 بسبب عملها في الفيزياء. وفازت بالجائزة مع زوجها وأنطوان هنري بيكريل "للخدمات غير العادية التي قدمتها أبحاثهما المشتركة حول ظاهرة الإشعاع". كما فازت كوري بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1911، مما جعلها المرأة الوحيدة التي حصلت على جائزتي نوبل. توفيت عام 1934.

من هي أول امرأة في الفضاء؟

هي رائدة الفضاء الروسية فالنتينا تيريشكوفا فلاديميروفنا تريشكوفا (Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва) ولدت عام 1937، في قرية صغيرة تدعى (بولشويا ماسلينيكوفا) في إقليم ياروسلافل، وتمكنت من الطيران إلى الفضاء الخارجي على متن (فوستوك 6) عام 1963م، فكانت أول امرأة في التاريخ طارت إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيراناً فضائياً منفرداً دون طاقم. وكجزء من مهمة فوستوك 6، أمضت تيريشكوفا ثلاثة أيام في الفضاء حيث كانت تدور حول الأرض 48 مرة وتطلب الأمر 19 عاماً بعد تريشكوفا لتصعد امرأة أخرى إلى الفضاء هي سفيتلانا سافيتسكايا.

من هي أول امرأة تطير فوق الأطلسي؟

أميليا ماري إيرهارت كاتبة ورائدة متفوقة في الطيران الأمريكي، ولدت عام 1897، كانت أو امرأة تطير منفردة عبر المحيط الأطلسي عام 1932. وفقدت في 2 تموز (يوليو) 1937، وسط المحيط الهادئ قرب جزيرة هاولاند، أثناء محاولة للدوران حول الكرة الأرضية عام 1937 باستخدام الطائرة لوكهيد ل-10 إلكترا بتمويل من جامعة بيردو، وأعلن نبأ مقتلها في 5 كانون الثاني (يناير) 1939.

من هي أول رئيسة حكومة من السيدات

أول رئيسة وزراء هي سيريمافو راتواتي دياس باندارانايكي (Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike) وانتخبت باندار (1916-2000) كرئيسة للوزراء في سريلانكا مما جعلها أول سيدة منتخبة في العالم. كما أعيد انتخابها مرتين، فكانت أول امرأة في التاريخ الحديث تشغل منصب رئيس الوزراء. وتكرر ذلك ثلاث مرات: (1960 إلى 1965 - 1970 إلى 1977 - 1994 إلى 2000)

من هي أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبي؟

أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي: هي جين كامبيون المخرجة ومنتجة الأفلام الأسترالية التي ولدت عام 1954 في ويلينغتون، نيوزيلندا، عن فيلمها البيانو 1993

من هي أول امرأة تصل إلى قمة إيفرست؟

متسلقة الجبال اليابانية جونكو تابي تمكنت في 16 مايو (أيار) 1975، بينما كانت تبلغ من العمر 35 عاماً. من بلوغ قمة إيفرست لتكون أول امرأة في العالم تتمكن من ذلك. وقد في عام 1975، عن عمر يناهز 77 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

من هي أول امرأة تدير سباق الماراثون؟

لم يُسمح للنساء بالمشاركة في الألعاب الأولمبية القديمة وتم استبعادهن مرة أخرى عندما أُعيد إحياء الألعاب في عام 1896. بيد أن العداءة اليونانية ستاماتا ريفيتي أصرت على السماح لها بالمنافسة وإنجاز الدورة بعد يوم من سباق الرجال ولكن تم منعها من دخول ملعب باناثينيكو في نهاية السباق.

Reuters Rafael Marchante/File Photo

للمزيد على يورونيوز:

المرأة في السياسة الأوروبية

وفقا لأرقام 2018، فإن أكثر من الثلث (36.1) من أعضاء البرلمان الأوروبي هم من النساء.

وعندما يتعلق الأمر بتكوين الحكومات الوطنية، تصدرت فرنسا الترتيب عام 2017 حيث شغلت النساء أكثر من نصف المناصب الوزارية. وربع المقاعد النيابية.

Reuters/Susana Vera Women bang pots and pans during a protest at the nationwide feminist strike in Madrid

ماذا عن المرأة العربية؟

في الحياة السياسية

في الحياة في الحياة السياسية والثقافية نقرأ عن سيرة "ثريا الحافظ" المولودة في دمشق عام 1911، كأول من ترشح للانتخابات البرلمانية من النساء، وكصاحبة أول صالون ومنتدى ثقافيين عربيين نسائيين في العصر الحديث. وكانت الحافظ قد نشأت يتيمة إثرّ إعدام الأتراك والدها أمين لطفي الحافظ، مع مجموعة “الأحرار العرب” في 6 أيار (مايو) 1916. وشاركت في أوّل مظاهرة نسائيّة خرجت تندّد بالانتداب الفرنسي عام 1928. افتتحت عام 1946 صالونها الأدبي “حلقة الزهراء الأدبية” الذي ضمّ العديد من الشخصيات الأدبيّة والسياسيّة. ثم صالون سكينة الأدبي عام 1953 فلعبا دوراً هاماً في خدمة الثقافة والأدب، وترشحت وفازت بعضوية البرلمان عن التيار القومي عام 1953، ثم غادرت إلى مصر مرغمة عام 1963 بعد فشل التجربة الوحدوية بين البلدين والتي كانت من أشد داعميها.

في الميادين الرياضية

شكلت دورة الألعاب الأولمبية في لوس انجلوس 1984 دورة فارقة في تاريخ مشاركة السيدات العربيات في المسابقات الرياضية الدولية، حين أحرزت العداءة المغربية نوال المتوكل (1962) ذهبية سباق 400م حواجز، لحقت بها الجزائرية حسيبة بولمرقة (1968)، عندما حققت المركز الأول في سباق 1500م وفازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم الثالثة لألعاب القوى التي أقيمت عام 1991م في اليابان. ثم السورية غادة شعاع (1972)، التي فازت ببطولة العالم 1995 وبذهبية الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة عام 1996.