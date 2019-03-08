شاهد: أفخر سيارات العالم في معرض جنيف الدولي للسيارات

تشهد مدينة جنيف السويسرية الدورة ال89 من معرضها العريق "معرض جنيف الدولي للسيارات" والذي تشارك فيه شركات السيارات الكبرى وتم الكشف فيه عن إصدارات جديدة ومحدودة وفاخرة.

فعلى سبيل المثال كشفت بوغاتي الإيطالية عن أغلى سيارة في العالم عبر التاريخ، ويقدر سعر السيارة السوداء "لا فواتور نوار" بـ16.7 مليون يورو أي ما يقارب 19 مليون دولار.

كما عرضت بوغاتي سيارة Chiron Sport 110 الحصرية للغاية، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110.

في حين كشفت أوتوموبيلي بينينفارينا عن سيارتها الجديدة الخارقة صديقة البيئة، وتتميز سيارة باتيستا الكهربائية بسرعة قصوى تتجاوز 350 كيلومتراً في الساعة لتصنف واحدة من أسرع السيارات في العالم، والتي بمقدور التسارع من وضع السكون إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة بغضون أقل من 12 ثانية.

وشهد المعرض هذا العام حضوراً ملفتاً لمصنعي السيارات الصينيين، ودخول هذه الشركات بقوة عالم السيارات الفاخرة والصديقة للبيئة.

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