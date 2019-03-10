لبناني يعرض عاملة إثيوبية للبيع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

مع تردي الأوضاع المعيشية في لبنان نشر شاب على صفحة تجارية على موقع فيسبوك، خبر يعلن من خلاله نيته لبيع "خادمة إثيوبية بداعي السفر لمن يهمه الأمر".

العرض الذي تم نشره على حساب أحد مستخدمي موقع فيسبوك باسم "مريم مارو" أثار بلبلة واسعة في الشارع اللبناني الذي اتهم الشاب بالعنصرية.

ومن جهتها، نشرت إعلامية لبنانية الخبر مشددة على ضرورة معاقبة الناشر، ووضعت المنشور برسم المعنيين، مطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة.

الأمر الذي حاز على استجواب سريع من قبل وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان الذي غرد عبر تويتر أن هذا التصرف "عبودية جديدة لن يتم قبولها".

لتعود الإعلامية وتعلن عبر صفحتها على فيسبوك أن ناشر الخبر أكد لها حسن نيته من نشر الخبر، وأنه لم يريد أن يسبب أي إهانة للعاملية الإثيوبية التي يعدها بمثابة أخت، إلا أن وضعه الاقتصادي وحاجته إلى المال لعلاج ابنه المريض اجبراه على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

السيد الذي نشر بوست عن العاملة الإثيوبية البارحة اكد لي لم يقصد اَي إهانة للعاملة، وهو فعلا يعاني وضائقة مالية لمعالجة... Publiée par Sobhiya Najjar sur Dimanche 10 mars 2019

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