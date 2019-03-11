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أذربيجان

هبوط طائرة ركاب روسية اضطراريا في باكو بعد تهديد بوجود قنبلة

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
طائرة تابعة لخطوط أورال الجوية في صورة من أرشيف رويترز
طائرة تابعة لخطوط أورال الجوية في صورة من أرشيف رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مطار باكو إعلانه أن طائرة ركاب تابعة لخطوط أورال الجوية وعلى متنها 225 شخصا كانت متجهة إلى موسكو هبطت اضطراريا في باكو يوم الاثنين بعد أن اعتقد طاقم الطائرة بوجود قنبلة.

وأضافت الوكالة نقلا عن المكتب الإعلامي للمطار إن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية قادمة من البحرين.

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