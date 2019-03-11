هبوط طائرة ركاب روسية اضطراريا في باكو بعد تهديد بوجود قنبلة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مطار باكو إعلانه أن طائرة ركاب تابعة لخطوط أورال الجوية وعلى متنها 225 شخصا كانت متجهة إلى موسكو هبطت اضطراريا في باكو يوم الاثنين بعد أن اعتقد طاقم الطائرة بوجود قنبلة.

وأضافت الوكالة نقلا عن المكتب الإعلامي للمطار إن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية قادمة من البحرين.

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