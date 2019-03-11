الإمارات تصدر.. والسعودية ومصر والجزائر من أكثر دول العالم استيرادا للأسلحة

في تقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن روسيا تحتل المركز الثاني عالميا في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح بعد الولايات المتحدة. وزادت نسبة التداول التجاري للأسلحة حول العالم بنحو 7.8 في المائة عما كانت عليه في الفترة 2009 - 2013 و23 في المائة أعلى مما كانت عليه في الفترة 2004 - 2008

وذكر التقرير أن أكبر خمسة مصدرين في الفترة ما بين 2014 - 2018 هم الولايات المتحدة، روسيا وفرنسا وألمانيا والصين وأن أكبر خمسة مستوردين هم المملكة العربية السعودية والهند ومصر واستراليا والجزائر.

كما ارتفع تدفق الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنسبة 87 في المائة بين العامي 2013-2009، في حين كان هناك انخفاض في ضخ الأسلحة إلى أفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوقيانوسيا وأوروبا.

وذكر التقرير أن قائمة أكبر 100 شركة في مجال صناعة الأسلحة وتقديم الخدمات العسكرية في العالم تضم 10 شركات روسية بلغت حصتها من مبيعات السلاح العالمية 9.5% بواقع 37.7 مليار دولار.

وظلت الولايات المتحدة في الصدارة مع 42 شركة حيث ارتفعت نسبة مبيعاتها 2% إلى 226.6 مليار دولار، أي ما نسبته 57% من إجمالي مبيعات الشركات الـ 100 المدرجة على القائمة.

التقرير الذي أعده معهد ستوكهلوم، يضم حقائق عديدة عن التسلح في العالم، وعن الدول العربية على وجه الخصوص، إليكم بعض هذه الحقائق:

- انخفض الطلب على الأسلحة بعد العام 1980، لكن الطلب ارتفع مع بداية الخعام 2005، ووصل أوجه عام 2015.

- الإمارات العربية من الدول المصدرة للأسلحة، مع أن نسبة ما تصدره هو 0.3% من التصدير العالمي، وأن معظم هذه الأسلحة تستوردها مصر بنسبة 41% ثم الأردن بنسبة 10% ثم اليمن بنسبة 7.6%.

- 87% من الأسلحة التي صدرت للعالم بين عامي 2014 - 2018 مصدرها أمريكا الشمالية وأوروبا.

- دول الشرق الأوسط استوردت ما نسبته 52% من الأسلحة الأمريكية، في الفترة ما بين 2014 - 2018.

- الولايات المتحدة تصدر الأسلحة لـ 92 دولة حول العالم، تأتي السعودية في المركز الأول، بنسبة 22% من صادرات الأسلحة الأمريكية.

- ارتفعت صادرات الأسلحة الأمريكية ما بين عامي 2014 - 2018 إلى إسرائيل وتايوان وقطر، مقارنة بالسنوات السابقة.

- الطائرات الحربية تشكل حوالي 53% من عائدات الأسلحة للولايات المتحدة، حيث كانت قد سلمت 255 طائرة لحوالي 14 دولة.

- صادرات الأسلحة إلى الشرق الاوسط ازدادات 19% بين عامي 2014 - 2018، مقارنة بالسنوات الماضية، وتعتبر العراق ومصر من أكثر الدول استيرادا لهذه الأسلحة.

- مصر هي أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية، تليها الهند فالسعودية.

- السعودية فعمان من أكثر الدول المستوردة للأسلحة البريطانية، تليهما إندونيسيا.

- السعودية فالهند فمصر فاستراليا والجزائر خامسا، أكثر الدول استيرادا للاسلحة بنسبة 35% من بين 155 دولة شملها التقرير.

- الجزائر فليبيا فالمغرب فتونس، تستورد 75% من الأسلحة التي استوردتها الدول الافريقية بين عامي 2014 - 2018.

- الجزائر هي ثالث بلد يستورد الاسلحة من روسيا، لكن نسبة هذه الأسلحة هي 66% من مجمل الاسلحة التي تستوردها، كما تستورد من الصين وألمانيا.

- لم يتم التطرق لإيران في التقرير.

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