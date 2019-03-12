البوسنة تستعد لاستلام ومحاكمة اثنين من مواطنيها حاربا مع "داعش"

وزير الأمن في البوسنة دراغان مكتيتش رويترز

قال وزير الأمن في البوسنة دراغان مكتيتش يوم الاثنين إن بلاده تستعد لاستلام اثنين من مواطنيها يشتبه بأنهما قاتلا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا وهما رهن الاعتقال الآن في معسكر يديره الأكراد في شمال البلاد.

ويُعتقد أن مئات الأشخاص غادروا أوروبا للقتال في صفوف الدولة الإسلامية في سوريا والعراق لكن مع تقهقر التنظيم إلى آخر منطقة يسيطر عليها بدأت أعداد متزايدة منهم تطلب العودة إلى بلادهم.

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفاء بلاده الأوروبيين استلام أكثر من 800 من مقاتلي الدولة الإسلامية الذين اعتقلوا وتقديمهم للمحاكمة لكن دولا كثيرة لا ترغب في عودتهم مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وقال مكتيتش إن الأجهزة الأمنية فحصت هويات بعض الأشخاص الذين اعتقلوا في سوريا وتبين أن اثنين منهم مواطنان بوسنيان. وأضاف أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت مذكرتي اعتقال بشأنهما لكنه امتنع عن الكشف عن اسميهما.

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