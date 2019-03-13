البيت الأبيض يعارض قراراً بوقف دعم السعودية في حرب اليمن

أوصى مستشارو البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار بإنهاء دعم واشنطن لتحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن.

وجاء بيان البيت الأبيض في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على الأمر إذ يرغب المشرعون في أن يشدد ترامب سياسته تجاه السعودية.

ويصوت مجلس الشيوخ اليوم على قرار لإنهاء دعم واشنطن للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، حيث وصف السناتور بيرني ساندرز الحرب بأنها "كارثة إنسانية واستراتيجية"، وساندرز، وهو مستقل يخوض السباق للترشح للرئاسة تحت مظلة الديمقراطيين، أحد رعاة القرار إلى جانب السناتور الجمهوري مايك لي.

وكان مجلس النواب وافق منتصف شهر شباط/فبراير الماضي بأغلبية ساحقةعلى مشروع قرار يوقف دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن، وقد صوّت المجلس بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 صوتا للموافقة على مشروع القانون الذي يدعو ترامب "لإبعاد القوات المسلحة الأمريكية عن الأعمال العدائية في الجمهورية اليمنية أو التأثير فيها، بما في ذلك تزويد الطائرات بالوقود في مهمات الحرب في اليمن"، لكن مشروع القانون يحتاج إلى إقراره أيضا في مجلس الشيوخ ليكون نافذا، ويظل للرئيس حق استخدام حق النقض ضده.

ويلقى التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن دعماً أمريكياً يتمثل بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات وتحديد مواقع الأهداف.

ويسعى "التحالف العربي" إلى توفير الدعم لقوات الرئيس عبد ربه هادي ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، وذلك في سياق حرب مستعرة في البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف ونزوح مئات الآلاف عن منازهم، فيما انتشرت الأمراض والمجاعة في أنحاء متفرقة من البلاد التي لحق الدمار بجزء كبير من بنيتها التحتية.