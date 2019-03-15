تشديد إجراءات الأمن حول المساجد في أمريكا بعد هجوم نيوزيلندا

شددت الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة إجراءات الأمن حول المساجد قبل صلاة الجمعة، بعد ما قتل مسلح 49 شخصا وأصاب أكثر من 40 في مسجدين في نيوزيلندا.

وقالت الشرطة في نيويورك ومدن أخرى إنها تكثف دورياتها حول المساجد ودور العبادة، كإجراء احترازي على الرغم من عدم وجود مؤشرات على تهديد محدد.

وقال نهاد عوض مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في مؤتمر صحفي في واشنطن، إنه حث المسلمين الذين سيؤدون الصلاة في أكثر من ثلاثة آلاف مسجد في أنحاء الولايات المتحدة "على عدم هجر المساجد".

وألقى بيان من كير بالمسؤولية جزئيا عن تزايد جرائم الكراهية ،على ما وصفه "بسياسات إدارة (الرئيس دونالد) ترامب التي تنطوي على نوع من الإسلاموفوبيا والعنصرية وتفوق العرق الأبيض". ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وقال عوض في المؤتمر الصحفي: "اليوم اقتبس الإرهابي من (أقوال) أقوى رجل في العالم وهو الرئيس ترامب... وأود أن أخاطب السيد ترامب. سيد ترامب.. كلماتك تؤثر وسياساتك تؤثر. إنها تؤثر على حياة أبرياء في الداخل وحول العالم". وقدم الرئيس الأمريكي تعازيه في ضحايا "المذبحة المروعة" التي وصفها البيت الأبيض "بجريمة كراهية شنعاء".

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