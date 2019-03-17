القبض على إيراني وزوجته دخلا الأرجنتين بجوازات سفر إسرائيلية مزورة

اعتقلت السلطات الأرجنتينية شخصين إيرانيين حاولا دخول البلاد بجوازات سفر إسرائيلية مزورة، ويتم التعامل معهما من قبل الشرطة كإرهابيين محتملين.

وتم اعتقال ساجاد ناصراني، 27 عاماً، ومحسورة سابزالي، 30 عاماً، الأسبوع الماضي بعد دخولهما الأرجنتين باستخدام جوازات مزورة.

وبحسب جوازي السفر المزورين فإن الشخصين هما نتانئيل وريفكا توليدانو، إلا أن أرقام جوازي السفر تعود إلى زوجين فرنسيين إسرائيليين هما ديفيد وبريجيت أسولين، وفقًا لوسائل الإعلام الأرجنتينية.

في البداية، اشتبهت السلطات أن تكون جوازات السفر مسروقة، لكنها خلصت فيما بعد إلى أنها مزيفة بعد العثور على العديد من الأخطاء الإملائية باللغة العبرية.

وتظهر إحدى صور جوازات السفر المنشورة في وسائل الإعلام الأرجنتينية كلمة "إسرائيل" وهي تحوي أخطاء إملائية.

? LOS DETECTÓ INTERPOL El hecho se produjo a pocas horas de un nuevo aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en 1992. Publiée par Clarín sur Samedi 16 mars 2019

وكان الزوجان قد قدما إلى بوينس آيرس الأسبوع الماضي من إسبانيا، ودخلا البلاد قبل أن يقبض عليهما بعد أيام في الفندق، بعد عملية تحقيق شملت فروع الانتربول في الأرجنيتين وإسبانيا وإسرائيل، وزعم ناصراني أنه مصور وصل إلى إسبانيا عبر تركيا واليونان.

ورفعت السلطات مستوى التأهب مع حلول ذكرى تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس في 17 مارس 1992، حيث أشارت أصابع الاتهام على نطاق واسع حينها إلى إيران وحزب الله في التفجير الذي أودى بحياة 29 شخصًا، والهجوم على المركز اليهودي في AMIA بعد عامين والذي خلف 85 قتيلاً.

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